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Vali Mahmut Demirtaş, Pozantı'da



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ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, Pozantı İlçesi'nde çeşitli temas ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Pozantı İlçesi gezisinde ilk olarak İlçe Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek, Kaymakam Taner Tengir'den, ilçenin genel durumu ile gerçekleştirilen ve proje halinde olan kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

İlçe Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette açıklamada bulunan Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasında kamu hizmetlerinin önemine vurgu yaptı ve Pozantı Kaymakamı Taner Tengir'in şahsında tüm kamu ve yerel yöneticilere, görevlilerinde başarılar diledi.

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ve Hayat Su fabrikasında incelemede bulundu.

Pozantı'da ziyaretlerini sürdüren Vali Mahmut Demirtaş, Pozantı İlçesi'nde 80. Yıl Devlet Hastanesi, Hayat Su Fabrikası ve Şekerpınar su gözünde incelemede bulundu.

Beraberindeki kamu kurum temsilcileri ile birlikte Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesini ziyaret eden Vali Demirtaş, Başhekim Uzman Dr. Akif Küçükcan'dan verilen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Uzman Dr. Akif Küçükcan, hasta ve çalışanların memnuniyetine odaklı hizmet anlayışını sağlayarak bilimsel çalışmaları ve yeni uygulamaları takip ederek hizmet kalitesinden ödün vermediklerini söyledi.

Vali Demirtaş, ziyareti sırasında tedavi amaçlı gelen vatandaşlarla sohbet ederek Allah'tan şifa diledi.

Vali Mahmut Demirtaş, hastane ziyaretinin ardından Hayat Su Fabrikası'nı gezerek buradan firma yetkilileri ile birlikte Şekerpınar su gözünde incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı.



Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelip, esnafları ziyaret etti

Pozantı İlçesi'nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, İlçe Merkezinde ve Kamışlı Mahallesi'nde Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelip, esnafları ziyaret etti.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, kendisine iletilen talepleri dinledi.

Vali Demirtaş, belirtilen eksikliklerin giderilmesi konusunda, kamu kurum ve kuruluşların gerekli çalışmaları yapılacağını söyledi.

Periyodik olarak muhtarlar ile vatandaşlarla bir araya gelip, ihtiyaçları ve kendisine iletilen talepleri dinlediklerini hatırlatan Vali Demirtaş, "Değerli muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla buluşmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Taleplerinizi gerek Kaymakamlarımız, gerekse Belediye Başkanlarımız bizlere iletiyor. Ancak sorunu yerinde görmek ve sizlerle sohbet etmek için bu gün birlikteyiz. Tüm kamu ve yerel yöneticilerimiz sizlerin hak ettiği hizmeti sunmak için görev başındalar. İhtiyaçlarınız ve taleplerinizin karşılanması konusunda üzerimize düşen görevi yapacağımızdan kuşkunuz olmasın" dedi.

Vali Demirtaş, muhtarların ve vatandaşların kendisine teşekkür etmesinin ardından ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Esnafları işyerlerinde tek tek ziyaret eden Vali Demirtaş, esnaflara bereketli ve kazançlı satışlar dileyerek, onlarla bir süre sohbet etti.

(UMT-Y)



30.07.2017 14:26:53 TSI

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