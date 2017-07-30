orkuteli Esnaf Odası'ndan Göcek'e yat turu

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Korkuteli Esnaf Odası'ndan Göcek'e yat turu



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA) -Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, her yıl gerçekleştirdiği yat turu ile ilgili bu yıl çalışmalarını tamamladı. Korkutelili esnaflar bu yıl Göcek turuna gidecek.

Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen yat turu, bu yıl tekrar gerçekleştirilecek. Yapılan çalışmalar sonrasında Korkutelili esnafların ve esnaf eşlerinin Göcek yat turuna katılabilecekleri ifade edildi. Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Özbek, "20 Ağustos 2017 pazar günü Göcek bölgesine 2 ayrı tekne turu düzenlenecektir. 14 Ağustosa kadar esnaflarımızın kayıtlarını odamıza müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Bayan üyelerimizin de unutulmadığı bu organizasyonda bayanlara ayrı tekne tutulmuştur. 12 yaşından küçük çocuklar bu tura katılamayacaklardır. Katılımlar sınırlı sayıda olup kişi başına çok cüzi bir ücret alınacaktır" dedi.

(AD-AA-



30.07.2017 14:34:09 TSI

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