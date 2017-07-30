YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atatürk Üniversitesi araç parkını yeniliyor

Atatürk Üniversitesi araç parkını yeniliyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesinde çeşitli alanlarda kullanılan araçlar yenilenerek hizmete sunuldu.

Yenilenen araçları inceleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Daha önce kullandığımız fakat zamanla yıpranan bu nedenle de hem bakım ve tamir masrafı fazla olan hem de işlevini tam olarak yerine getiremeyen araçlarımızı yenilemek için çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda üniversitemizin ihtiyaç duyduğu araçları modernize ederek araç işletmemize yeniden kazandırdık" dedi.

Yenilemenin ardından araçların daha güvenli ve verimli hale getirildiğini söyleyen Çomaklı; kullanım ömrü azalan ve bakım masrafları artan yol süpürme aracı, otobüs, itfaiye, kamyon ve su tankeri gibi araçların kullanım amaçları doğrultusunda yeniden dizayn edildiğini belirtti. Çomaklı; bu çalışmaların bir program dahilinde yürütülerek araç parkındaki bu türden araçların tamamının elden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

(ERZ-AT-Y)



30.07.2017 14:44:04 TSI

NNNN

