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Atatürk Üniversitesi AR-GE Projelerine bir yenisini daha ekledi

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:48
Atatürk Üniversitesi AR-GE Projelerine bir yenisini daha ekledi
Atatürk Üniversitesi AR-GE Projelerine bir yenisini daha ekledi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi, ESTAŞ firması ile Üniversite-Sanayi işbirliği protokolü imzaladı.
Değişen ve gelişen çağa ayak uydurmanın önemine değinen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Atatürk Üniversitesinin ESTAŞ Firması ile 2 yıldır devam eden Santez Projesini, başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz" dedi.
Bölgenin ve ülkenin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi için teknolojiyi yakından takip edip, sürekli projeler geliştirdiklerinin de altını çizen Rektör Çomaklı, "Üniversite olarak görevi devraldığımız günden bugüne kadar sürekli daha ileriyi hedefleyerek adımlarımızı attık. Bugün de "kam mili" üretiminde ülkemizin ilk firması olan ve 40'tan fazla ülkeye kam mili ihracatı yapan ESTAŞ Firması ile araştırma-geliştirme işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bu ve benzeri projeleri hayata geçirerek üniversitemize ivme kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Üniversite-Sanayi İşbirliği"
Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından birisi olan ESTAŞ firmasıyla yapılan bu anlaşmanın, Üniversite-Sanayi İşbirliğine önemli katkılar sağlayacağına vurgu yapan Çomaklı bu protokol kapsamında; üniversite ile işletmenin ortak projeler yapması, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yapacağı tez ve projelere işletme tarafından destek verilmesi, öğretim üyelerinin danışman olarak görev alması, üniversite öğrencilerinin bitirme tezlerinde proje desteğinin sağlanması ve üniversite öğrencilerinin ESTAŞ firmasında staj yapması gibi birçok konuda mutabakata varıldığını söyledi.
(ERZ-AT-Y)

30.07.2017 14:50:36 TSI
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