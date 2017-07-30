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Spil Mahallesindeki dereye panel çit uygulaması



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesinde tamamladığı 425 metrelik dere ıslah çalışmasının ardından 950 metrelik panel çit imalatını da bitirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha güvenli dere yatakları için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesinde 425 metre dere ıslah çalışması gerçekleştirdi. Islah işinin noktalanmasının ardından 950 metrelik panel çit uygulamasını da tamamlayan ekipler, dere yatağını tam anlamıyla korunaklı hale getirdi. Ayrıca mahallede sokakları birbirine bağlayan noktalara 2 adet merdiven ve 1 adet de engelli rampası inşa edildi. Mahalle sakini Fikret Kocabay, "Allah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan razı olsun. 30 senedir biz bu günü bekliyorduk" dedi. Spil Mahalle Muhtarı Şakir Kaya ise mahallelerine yapılan hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, "Dere yatağının içine çocuklar giriyordu. Tehlike yaşıyorlardı. Yağmurlarda da asfaltta su birikiyordu. Vatandaş ve talebeler su içinde kalıyordu. MASKİ'ye müracaatta bulunduk. Bize gereken yardımda bulundular. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı her hizmetten memnunuz. Yollarımızın asfaltı da yapıldı. Mahalleli geceleri uyuyamıyordu. Yağmur yağdığı zaman dere taşacak diye korkuyorduk. Yetkililerden Allah razı olsun" dedi.

(ÖND-Y)



30.07.2017 14:54:01 TSI

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