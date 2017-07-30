ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Spil Mahallesindeki dereye panel çit uygulaması

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:51
Spil Mahallesindeki dereye panel çit uygulaması
Spil Mahallesindeki dereye panel çit uygulaması

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesinde tamamladığı 425 metrelik dere ıslah çalışmasının ardından 950 metrelik panel çit imalatını da bitirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha güvenli dere yatakları için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesinde 425 metre dere ıslah çalışması gerçekleştirdi. Islah işinin noktalanmasının ardından 950 metrelik panel çit uygulamasını da tamamlayan ekipler, dere yatağını tam anlamıyla korunaklı hale getirdi. Ayrıca mahallede sokakları birbirine bağlayan noktalara 2 adet merdiven ve 1 adet de engelli rampası inşa edildi. Mahalle sakini Fikret Kocabay, "Allah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan razı olsun. 30 senedir biz bu günü bekliyorduk" dedi. Spil Mahalle Muhtarı Şakir Kaya ise mahallelerine yapılan hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, "Dere yatağının içine çocuklar giriyordu. Tehlike yaşıyorlardı. Yağmurlarda da asfaltta su birikiyordu. Vatandaş ve talebeler su içinde kalıyordu. MASKİ'ye müracaatta bulunduk. Bize gereken yardımda bulundular. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı her hizmetten memnunuz. Yollarımızın asfaltı da yapıldı. Mahalleli geceleri uyuyamıyordu. Yağmur yağdığı zaman dere taşacak diye korkuyorduk. Yetkililerden Allah razı olsun" dedi.
(ÖND-Y)

30.07.2017 14:54:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alaşehir'de 103 kilometrelik altyapı yenilemesi
YEREL

ALAŞEHİR'DE 103 KİLOMETRELİK ALTYAPI YENİLEMESİ
Manisa'da sıcak asfalt çalışmaları
YEREL

MANİSA'DA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI
Başkan Şirin'den Urganlı köprüsünde inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN URGANLI KÖPRÜSÜNDE İNCELEME
Şehitler Mahallesini rahatlatacak çalışmalar başladı
YEREL

ŞEHİTLER MAHALLESİNİ RAHATLATACAK ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Manisa'da bir dur-geç köprüsü daha tarih oldu
YEREL

MANİSA'DA BİR DUR-GEÇ KÖPRÜSÜ DAHA TARİH OLDU
Salihli'de arazi yolları asfaltlanıyor
YEREL

SALİHLİ'DE ARAZİ YOLLARI ASFALTLANIYOR
Kurşunlu Kaplıcaları'ndaki evler yenilendi
YEREL

KURŞUNLU KAPLICALARI'NDAKİ EVLER YENİLENDİ
Yunusemre'den üç okula yüzme havuzu
YEREL

YUNUSEMRE'DEN ÜÇ OKULA YÜZME HAVUZU
Muradiye Meydanı projesi hayata geçiyor
YEREL

MURADİYE MEYDANI PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
Salihli Belediyespor'lu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR'LU FUTBOLCULAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ