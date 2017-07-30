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Afrika sıcakları Aydın'a geri geliyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:55
Afrika sıcakları Aydın'a geri geliyor
Afrika sıcakları Aydın'a geri geliyor
- Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da halen mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren 3 ila 5 derece artarak 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Ege Bölgesinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ile 3, güney ve iç kesimlerinde 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.
Ağustos ayına ait mevsim normalleri sıcaklıkları İzmir 33, Aydın 36, Manisa 35, Balıkesir 31 ve Çanakkale 31 derece olan hava sıcaklıklarının İzmir'de 36-38, Aydın'da 39-41, Manisa'da 37-39, Balıkesir'de 32-34, Çanakkale'de 32-34 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
03 Ağustos 2017 Perşembe ve 04 Ağustos 2017 Cuma günleri öğleden sonraları bölgenin güneyinin iç kesimlerinde lokal olarak beklenen kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile yağış alan yerlerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bekleniyor.
Beklenen yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.
(MB-Y)

30.07.2017 14:56:48 TSI
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