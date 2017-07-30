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Uludağ'da gökyüzü keşfi

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:11
Uludağ'da gökyüzü keşfi
Uludağ'da gökyüzü keşfi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Gökyüzü tutkunlarını Uludağ'da bir araya getiren 'ASTROFEST 2017'nin katılımcıları, gökcisimlerini teleskoplarla inceledi. ASTROFEST'te gökyüzünü inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa ve Büyükşehir Belediyesi'nin, bilim toplumu olma yolunda örnek çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi gençlere sevdirmek hedefiyle projelendirdiği Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), gökyüzü tutkunlarını Uludağ'da buluşturdu. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen ASTROFEST'e, Amerikan Uzay Ajansı NASA, TÜBİTAK, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ulrecht Üniversitesi gibi bilim dünyasına yön veren kuruluşlardan gelen, alanında uzman onlarca profesyonel, uzay ve gökyüzü bilimine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.
ASTROFEST'e katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bu yıl Uludağ'da 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz ASTROFEST buluşması, özellikle toplumumuzun bilim toplumu olma yolundaki atılan adımlara güzel bir örnek. Her geçen gün aldığımız mesafelerle birlikte gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Bir yandan eğlence, bir yandan geziler ve her türlü etkinliklerle dolu dolu olan programda aynı zamanda bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bilime meraklı insanların buluştuğu güzel bir organizasyonu daha gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.
ASTROFEST'e başvuruların yoğun olduğunu belirten Başkan Altepe, "Bu durum bizleri de mutlu etti. Buraya üniversiteler başta olmak üzere, bilime yönelik tüm kurum kuruluşlarla NASA ve TÜBİTAK'tan değerli hocalarımız katıldı. 7'den 70'e astronomiye meraklı insanlar, bu çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Bu yıl da şansımız var, hava açık ve güzel. Böylece Uludağ'da gökyüzünün tüm güzelliğini görebiliyoruz. Burada gök cisimlerinin, gezegenlerin teleskoplarla incelenmesi, astronomiye yönelik tüm çalışmalar, konusunun uzmanlarıyla birlikte gerçekleştirildi. Güzel bir etkinlik oluyor ve her geçen gün kalitesi de artıyor" diye konuştu.
Üç gün süren programa katılanların keyifli bir hafta sonu yaşadığını anlatan Başkan Altepe, "Bilim toplumu olma yolunda, her geçen gün gelişen bu çalışmalara daha da katkı sağlayacağız ve bu konunun da öncüsü olmaya, örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.
(SD-

30.07.2017 15:13:19 TSI
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