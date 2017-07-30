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Es Ağrılılar Derneği Başkanı Karaca, Büyükerşen'e yapılan saldırıyı kınadı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Es Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği (ESAĞDER) Başkanı Mehmet Şerif Karaca, dün akşam saatlerinde EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yapılan saldırıyı kınadı.

EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yapılan saldır ile alakalı bir kınama mesajı yayımlayan ESAĞDER Başkanı Karaca, "Sayın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından eminiz. Yapılan saldırı Eskişehir'e yapılmıştır. Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, böyle bir saldırının tekrar yaşanmamasını umut ediyorum" açıklamalarında bulundu.

(MK-



30.07.2017 15:24:06 TSI

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