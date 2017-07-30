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Zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana gelen tarım arazisi yangını kısa sürede büyüdü. Aydın Büyükşehir İtfaiyesi tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, yangında yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü.

Yangın öğlen saatlerinde çıktı. Savrandere yakınlarında araziden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını hemen müdahale etti. Aşırı sıcakta alevlerle mücadelede zorluk yaşayan itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(İK)



30.07.2017 15:29:17 TSI

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