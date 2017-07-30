Bolvadinli gurbetçiler Horan Parkta bir araya geldi
(Fotoğraflı)
Mücahit Kuzu
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden çeşitli ülkelere çalışmak için giden gurbetçiler memleketleri Bolvadin ilçesinde bir araya geldi.
Bölgenin önemli mesire yeri olan Horan Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Avrupa'da yaşayan Bolvadinliler tarafından kurulan Avrupa'daki Bolvadinliler Derneği (UEBOLDER ) yönetim kurulu üyeleri belediye meclisi üyeleri gurbetçiler ve aileleri katıldı. Düzenlenen etkinlikte gurbetçiler hasret giderirken bir araya gelmekten dolayı yaşadıklarını mutluluğu ifade ettiler. Gurbetçiler sohbetlerinde ilçeden yurt dışına gitmeden önce geçirdikleri anılarını da paylaştı.
Etkinlik bükme ve ayran ikramı ile son buldu.
(MK-
30.07.2017 15:38:17 TSI
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