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Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; "Belediyemizde hizmet alan vatandaşlara süt ikram ...

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:42
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; "Belediyemizde hizmet alan vatandaşlara süt ikram edeceğiz"
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; "Belediyemizde hizmet alan vatandaşlara süt ikram edeceğiz"

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, HAYKOOP'un olağanüstü genel kurulunda yeniden seçilen Faruk Özen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek tebrik etti.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 1 Temmuz'da gerçekleşen olağan kongre ile tekrar yönetim kurulu başkanı seçilen Faruk Özen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek tebrik etti. Başarılarının devamını dileyen Başkan Kafaoğlu, ''Tarım ve hayvancılık bir ülkenin geleceği açısından çok önemli, olmazsa olmazımızdır. Bir ülkenin tükettiği gıdaları kendi üretmesi kadar önemli bir şey yoktur. Et ve süt üretimi ülkemiz için stratejik bir önem arz etmeye başladı. Kırsal mahallelerimizde tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımız tek başlarına savunmasız oluyorlar, tek başlarına mücadele etmeleri zor oluyor. İşte tamda bu noktada kooperatifçiliğin önemi ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız kooperatifçilik ile bir çatı altına girdiklerinde daha da güçlü oluyorlar, onların haklarını savunacak ve onları temsil eden birisi oluyor. Birlik Başkanı Faruk Özen kardeşimiz siyasetten de birlikte çalıştığımız biridir" dedi.

Ziyarette Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, "Öncelikle bu nazik ziyaretinizden dolayı başta Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na, Belediye Başkan yardımcılarına ve belediye meclis üyelerine teşekkür ederim" diyerek sözlerine başladı. "Altıeylül günlük 326 ton süt üreten, 98 bin büyük baş hayvana sahip olan ve Balıkesir'de hayvancılık üretimin yüzde 17'sini karşılayan, hayvancılık verileri açısında da Balıkesir'in birinci olduğu ilçedir. Tarımın içerisinden gelen bir belediye başkanı olarak tarıma, hayvancılığa ve kooperatifçiliğe verdiğiniz önemin ve duyarlılığınızın farkındayız, bu konudan dolayı da size ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(SD-

30.07.2017 15:43:49 TSI
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