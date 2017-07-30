YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Koca Çınar Yaşam Merkezi yaşlılar için umut oldu

Koca Çınar Yaşam Merkezi yaşlılar için umut oldu

- Müdavimleri Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi'ni anlattı

- Koca Çınar Yaşam Merkezi'ne gelen Vesile Uygun:

- "Burada çok değiştik, evdeki gibi değiliz"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından Emek Mahallesi'nde bulunan Zümrüt Park içine inşa edilen Koca Çınar Yaşam Merkezi, Odunpazarı'nda yaşamını sürdüren 60 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kaynağı oldu.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı'nda yaşayan 60 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak için "Koca Çınar Yaşam Merkezi"ni inşa etti. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Koca Çınar Yaşam Merkezi, Emek Mahallesi Zümrüt Park içinde yer alıyor. Çok amaçlı salon, faaliyet salonu, kuaför salonu, sağlık birimi, mescit, yemek salonu, mutfak, güvenlik ve idari birimlerden oluşan Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri bireylerin günlerini doğal hayat içerisinde geçirebilecekleri bahçe oturma grupları, kamelyalarla düzenlenen bir de park bulunuyor. Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel ve ruhsal durumlarına bağlı olarak; beceri ve el sanatları çalışmaları, sağlıklı yaşam-beslenme desteği, bireylerin hayatına anlam katabilecek programlar, kütüphane, kuaför hizmetleri, aile bireyleri ile daha iyi ilişkiler kurabilmesi için gerekli destek ile sosyal faaliyetler üzerine çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 80 kişinin kayıtlı olduğu Koca Çınar Yaşam Merkezi 60 yaş ve üzeri bireyler için adeta umut oldu. Merkezin müdavimleri, sihirli bir değnek gibi hayatlarına dokunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'ni anlattı, kendileri için böyle bir merkez açan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.



"Benim için ideal bir yer"

71 Evler Mahallesi'nde ikamet eden ve Koca Çınar Yaşam Merkezi'ne gelerek sosyal aktivitelerde bulunan Hasan Rüştü Yurtyapan, yalnız yaşadığını söyleyerek, "Burası benim için çok ideal bir yer. Havası çok önemli, arkadaşlarımız oluyor, konuşma imkanımız var. Personel, buraya üye olan arkadaşlarla birlikte çevre edindim burada. Havası güzel, ortamı güzel, personeli güzel. Memnunum. Hep birlikte müzik yapıyoruz, psikolog geliyor, onunla görüşüyoruz. Gezilere gidiyoruz" diye konuştu.



"Burası bana çok iyi geldi"

Psikolojik olarak bu merkezin kendisine iyi geldiğini söyleyen Meryem Leylek, "Ben buraya çok yakınım. Önceden burası berbat haldeydi. Hayvanlar vardı, hayvanlar yayılıyordu. Şimdi çok güzel oldu. Allah razı olsun. Bize bu hizmeti verdiği için belediyemize minnettarız" diyerek, Koca Çınar Yaşam Merkezi'nin parkından, binasından, sağlık hizmetlerinden faydalandıklarını anlattı. Koca Çınar Yaşam Merkezine geldikten sonra hayatının değiştiğini vurgulayan Leylek,

"Personel çok iyi. Burası bana çok iyi geldi. Gelmeye devam edeceğim. Burada tansiyonumuzu, şekerimizi ölçtürüyoruz. Gezilere gidiyoruz, yemek yiyoruz. Ben herkese burayı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Burada çok değiştik, evdeki gibi değiliz"

"Burada çok değiştik, evdeki gibi değiliz" diyen Vesile Uygun, Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde hep birlikte türküler söylediklerini, oyunlar oynadıklarını, gezilere gittiklerini anlattı. Uygun, Koca Çınar Yaşam Merkezi'nden ve personelden çok memnun olduklarını söyledi.



"Buraya gelmeden önce kahvehaneye gidiyordum"

"Burada kitap okuyoruz, sergilere gidiyoruz, tavla oynuyoruz, geziyoruz. Burası biz yaşlılar için çok güzel bir yer oldu" diyen Enver Keleş ise, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Buraya gelmeden önce kahvehaneye gidiyordum, dışarıda dolaşıyordum. Buranın yeşillik alanı var, spor aletleri var o yüzden vaktimiz daha iyi geçiyor. Buranın personeli bizlere yemek veriyor, çay veriyor. Benim öyle ciddi bir sağlık problemim yok fakat tansiyonumuzu ölçüyorlar, diyabeti olan arkadaşlarımıza ilgi gösteriyorlar. Buraya başkalarını da çağırıyorum. Yapılan etkinliklere katılıyorum. Onun dışında kitap okumayı daha çok seviyorum burada bayağı kitap okudum. Kahvehaneye de gitsem gazete falan okuyorum."

(BRK-SO-Y)



30.07.2017 15:45:11 TSI

NNNN

