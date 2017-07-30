ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meteorolojiden 'sıcaklıklar artacak' uyarısı

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:47
Meteorolojiden 'sıcaklıklar artacak' uyarısı

MALATYA (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)'nden yapılan açıklamada, Malatya'da hava sıcaklığının 31 Temmuz'dan itibaren artarak mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son analiz ve tahminlere göre hava sıcaklığının 31 Temmuz Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ve Ağustos aynının ilk 10 günü boyunca etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklenmektedir" denildi.
Açıklamada, sıcak havalara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istenerek, "Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
(BT-SD-Y)

30.07.2017 15:49:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatya Yeşilyurt Belediyespor top başı yaptı
YEREL

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TOP BAŞI YAPTI
AK Parti İl Başkanı Kahtalı: &quot;Cumhurbaşkanımız 5 Ağustos'ta Malatyalılar ile buluşacak&quot;
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI KAHTALI: "CUMHURBAŞKANIMIZ 5 AĞUSTOS'TA MALATYALILAR İLE BULUŞACAK"
Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL

TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
12. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali başladı
YEREL

12. ULUSLARARASI ARGUVAN TÜRKÜ FESTİVALİ BAŞLADI
MHP Yeşilyurt ilçe kongresi yapıldı
YEREL

MHP YEŞİLYURT İLÇE KONGRESİ YAPILDI
Kazada ölen dekan memleketinde defnedildi
YEREL

KAZADA ÖLEN DEKAN MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ
14 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı
YEREL

14 YAŞ YAZ KUPASI TENİS TURNUVASI'NDA FİNAL HEYECANI YAŞANDI
Bakan Tüfenkci'den Büyükşehir Belediyesine ziyaret
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman:
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. FİKRET KARAMAN: