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Mete'den GTSO'ya veda ziyareti



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Gemlik Başsavcılığı görevinden son yayınlanan kararname ile Muş Başsavcılığı görevine atanan Ömer Mete veda ziyaretlerine Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile devam etti.

GTSO'ya gelişinde Başkan Kemal Akıt tarafından karşılanan başsavcı Mete'nin ziyaretinde Meclis başkanı Paşa Ağdemir, yönetim kurulu başkan vekilleri Mehmet Yıldırım ve Nurettin Hocaoğlu ile yönetim kurulu üyesi Ergin Erenoğlu'da yer aldı.

Ziyarette konuşan Başsavcı Ömer Mete, "Gemlik benim için önemli bir ilçe. İlk başsavcı olarak görev yaptığım yer. Bu nedenle her zaman aklımda olacak. Güzel anılarımız oldu. Tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından destek ve yardım gördük. Gidiş sürecimizde, adliyemizde Gemlik adına talihsiz bir olay yaşandı. Özgür arkadaşımız herkesin değer verdiği, Gemlik adına önemli bir değerdi. Beyefendi bir isimdi. Allah yerinde dinlendirsin. Polis arkadaşımız da gayretli ve iyi niyetli bir isimdi. Gemlik için acı bir olay oldu. 12 yıllık meslek hayatımda, Gemlik önemli bir yere sahip olacak" dedi.

GTSO Başkanı Kemal Akıt, "Başsavcımız bizim için değerliydi. Kendisi terfi etmemiş olsa, daha da üzülürdük. Gemlik adına kayıp, kendisi adına önemli bir kazançtır. İlçemize katkı sağlamış değerli bir isimdir. Sempatik, güler yüzlü bir insandı" diye konuştu.

Ziyaretin anısına Başsavcı Mete'ye oda yönetim kurulu tarafından plaket sunumu gerçekleştirildi.

(SD-



30.07.2017 15:50:23 TSI

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