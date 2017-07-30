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Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı



ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Yapılan son analiz ve tahminlere göre hava sıcaklığının 31 Temmuz 2017 Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ve Ağustos aynının ilk 10 günü boyunca etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklenmektedir"denildi.

Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı uyarı yapan meteoroloji açıklamasının devamında,"Başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır"ifadelerine yer verildi.

(HİV-Y)



30.07.2017 15:50:38 TSI

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