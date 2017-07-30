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Karaman'da, Ülkü Ocakları uyuşturucu ile mücadele broşürleri dağıttı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında hazırladığı broşürler, Karaman'da da il başkanlığı tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından oluşturulan ekip Karaman merkezde birçok cadde ve sokakta dağıttıkları broşürlerle vatandaşları, uyuşturucu ile mücadeleye davet etti. Gençleri hızla yayılan bu tehlikeden çekip almanın her vatandaşın görevi olduğunu belirten İl Başkanı Yusuf Başkocagil, "Genel Başkanımız Olcay Kılavuz beyefendinin talimatlarıyla yeni cephede mücadelemiz, madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile olacaktır. Toplumun çürümesine ve yıkılmasına neden olan uyuşturucu gençliğimizi esir alıp, geleceğimizi karartmak ve ipotek altına almak isteyen kapitalist sermayenin elinde yarınlarımız için tehdit oluşturmaktadır. Beyinleri uyuşturan, gençleri hedefsizleştiren, aile bağlarını ortadan kaldıran madde bağımlılığına karşı olan mücadelemiz durmadan devam edecektir. Geleceğimizin ve dinamik beyinlerin gözümüzün önünde yitip gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu bağlamda Karaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak uyuşturucu ile mücadelede el broşürü ilanları ile farkındalık projemizi bu gün itibari ile başlatmış bulunmaktayız. Proje kapsamında ilimizde 5 bin adet broşür arkadaşlarımız tarafından dağıtıldı" dedi.

Öte yandan, Başkocagil, güvenlik güçlerinin uyuşturucuya karşı verdikleri mücadelede yanlarında olduklarını belirterek, her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

(MD-AH-Y)



30.07.2017 15:54:03 TSI

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