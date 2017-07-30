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Çakar, yeniden AK Parti yerel yönetimler başkan yardımcılığına atandı

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:53
Çakar, yeniden AK Parti yerel yönetimler başkan yardımcılığına atandı
Çakar, yeniden AK Parti yerel yönetimler başkan yardımcılığına atandı

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - 24. Dönem Muş Milletvekili Doç. Dr. Muzaffer Çakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa gelmesi ile yeniden AK Parti yerel yönetimler başkan yardımcılığına atandı.
Daha önce Başbakan Binali Yıldırım'ın genel başkanlığında göreve getirilen 24. Dönem Muş Milletvekili Doç. Dr. Muzaffer Çakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa gelmesi ile yeniden AK Parti yerel yönetimler başkan yardımcılığına atandı. Çakar'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nin sorunlarını iyi bildiği ve çözüm odaklı çalışmalarından dolayı göreve getirildiği ifade edildi.
(VE-ATL-SÜ-Y)

30.07.2017 15:55:44 TSI
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