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KMÜ İstanbul'da üniversite tanıtım fuarına katıldı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Educaturk Fuarcılık tarafından İstanbul'da düzenlenen üniversite tanıtım fuarına katıldı.

İstanbul Harbiye Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Educaturk Üniversite Tercih Fuarı, Türkiye'deki üniversiteler ile öğrencileri aynı çatı altında buluşturdu. Üç gün süren fuarda öğrenciler üniversite temsilcileri ile birebir görüşerek üniversitelerin akademik ve fiziki olanakları hakkında merak ettikleri sorulara cevap ararken, üniversite temsilcileri de dağıttıkları tanıtım materyalleri eşliğinde öğrencilere ışık tuttu. İstanbul'da düzenlenen fuarda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi personelleri Aliye Kıray, Mahmut Tanrıverdi ve Murat Beyaz temsil etti.

(MD-AH-Y)



30.07.2017 15:57:52 TSI

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