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Sapanca'da yeni arıtma tesisi yükseliyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sapanca'da 10 mahalleye hizmet sunacak Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisinde devam eden çalışmaları inceledi.

Dr. Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sapancamızın yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerimiz için 8 milyonluk yatırım yaparak yeni içmesuyu hatları inşa ettik. Hemşerilerimizin musluklarına Akçay Barajı'nın bulunduğu havzadan inşa ettiğimiz hatlarla daha sağlıklı ve bol içmesuyu ulaştırdık. Şimdide Memnuniye Mahallemizde inşa ettiğimiz yüksek teknoloji içmesuyu arıtma tesisi ile vatandaşlarımız içmesuyu anlamında uzun yıllar hiçbir sorun yaşamayacaklar" diye konuştu.



"Yüksek teknolojiyle donatıyoruz"

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Sapanca'da 10 mahallemiz için 2 milyon lira değerinde yatırım yaparak bölgede yüksek teknolojiye sahip Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisini inşa ediyoruz. Vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suyun kalitesini daha da yukarılara taşımak adına bölgeye yeni bir içmesuyu arıtma tesisi kazandırıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Arıtma tesisimizin depo kısmının betonu atılıyor. Sonrasında ise üzerine arıtma tesisimizi inşa edeceğiz. Arıtma tesisimizi son teknoloji arıtma sistemleri ile donatacağız. İnşallah kısa süre içerisinde arıtma tesisini tamamlayarak vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suyu dünya standartlarında arıtacağız. Yakın bir zamanda söz konusu mahallelerimiz için 8 milyonluk yatırım ile 80 kilometre içmesuyu hattı ve 2 adet içmesuyu deposu inşa ettik. Akçay Barajı'nın bulunduğu havzadan 7 kilometrelik çelik isale hattı da inşa ederek 80 kilometrelik hatta entegre ettik. Vatandaşlarımızın musluklarına Akçay havzasından temin ettiğimiz kaliteli içmesuyu ulaştırdık. Arıtma tesisimizin tamamlanmasıyla Sapanca'nın yüksek kesimlerinde yer alan Uzunkum, Ünlüce, Kuruçeşme, Nailiye, Hacımercan, Şükriye, Balkaya, Memnuniye, İlmiye ve Fevziye Mahalleri'nde yaşayan vatandaşlarımız daha sağlık, bol ve kesintisiz içmesuyuna kavuşacaklar" dedi.

(RŞ-Y)



30.07.2017 15:59:35 TSI

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