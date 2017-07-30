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Meydan kavgasını polis önledi

- Grupların dağılması ile olay sona erdi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın Kent Meydanı'nda iki grup arasında meydana gelen kavgayı çevik kuvvet ekipleri önledi. Hazır kıta olarak beklemekte olan çevik kuvvet ekiplerinin olay yerine gelmesi ile kavga büyümeden sona erdi.

Edinilen bilgiye göre; karşıt görüşlü iki grup kent meydanında karşılaşınca henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada bazı gençlerin kavga ederken havuza düştüğünü gören çevre sakinleri bölgede devriye gezen polis ekipleri 155 polis merkezini arayarak yardım istedi. Tarafların kalabalık olması nedeniyle meydandaki mevcut ekipler kavgayı ayırmakta zorlanırken, bölgeye kısa sürede otobüsle gelen çevik kuvvet ekipleri kavga eden tarafları ayırdı. Grubun biri olay yerinden kaçıp uzaklaşırken, polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılan diğer grubun gençleri ise "Bu vatanı hainlere mi bırakacağız. Vatan hainliği yapıyorlar" diye bağırarak bölgeden uzaklaştılar. Yaşanan arbede sonucu kimse kimseden davacı ve şikayetçi olmazken polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirlerini arttırdılar.

(İK)



30.07.2017 16:00:25 TSI

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