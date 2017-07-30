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Erzurum- Balkan hattında kardeşlik gezisi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Gazi ve şehit yakınlarından oluşan 25 kişilik kafile 4 gün boyunca Balkanların tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Erzurum Valiliği tarafından gazi ve şehit ailelerine unutulmaz bir gezi program düzenlendi. Geçmişte Osmanlı topraklarının bir parçası olan Makedonya ve Kosova'ya giden kafile, 4 gün boyunca tarihi ve turistik yerleri gezdi.

26 Temmuz Çarşamba günü Erzurum Havalimanından yola çıkan 25 kişilik kafile, Kosova'da ve Makedonya Cumhuriyetinde bulunan ecdat miraslarını ziyaret etti. Aralarında 1. Murat Han'ın türbesinin de bulunduğu birçok Osmanlı dönemine ait tarihi yerleri gezen gazi ve şehit yakınları, daha sonra turistik mekanları görme fırsatı buldular.

Gezi sonrası değerlendirmede bulunan Vali Seyfettin Azizoğlu, " Şehit yakını ailelerimiz ve Gazilerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Balkan turu sona erdi. Devletimizin onur ve gurur timsalleri olan şehit yakını ailelerimiz ve gazilerimizle yapılan bu gezi bizleri çok mutlu etti" dedi.

Vali Azizoğlu, şunları kaydetti: "Şehit yakınları ve gazilerimiz aziz milletimize emanettir. Onlarla birlikte şanlı ecdadımızın izlerini yaşatan tarihi mekânlara ve tarihe tanıklık eden kültür miraslarımızın büyüleyen ihtişamına hep birlikte şahit olduk. Sultan 1.Murat Han Türbesi, Germia Doğal Yaşam Parkı, Müslüman yurdu Kalkandelen'deki Alaca Camii, Harabati Baba Tekkesi, Balkanların incisi Ohrid, Makedonya'nın güneyinde yer alan ve Türkülere ilham kaynağı olan Vardar bölgesi, Gazi Mehmed Paşa Hamamı, Halveti Dergahı ve daha ismini sayamayacağımız ecdat mirası birçok tarihi mekan ve bölgeyi gezdik. Ayrıca Balkanların sosyal, kültürel ve geleneksel yaşam tarzlarını inceledik, misafirperver olan soydaş ve Müslüman kardeşlerimizle bir araya geldik" dedi.

Gazi ve şehit yakınları da böyle bir güzel organizasyonu düzenlediği için başta Vali Seyfettin Azizoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söylediler.

Ziyarette, Şehit aileleri ve gazilere Vali Azizoğlu'nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş eşlik etti.

Balkan Gezisi sonrası uçakla İstanbul'a dönen Şehit aileleri ve gaziler geçtiğimiz 15 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, 15 Temmuz Şehitler Anıtını da ziyaret ettiler.

(AA-AA-Y)



30.07.2017 16:00:38 TSI

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