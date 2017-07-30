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Serdivan Şelale Park'ın ihalesi gerçekleşti



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi'nin yeni vizyon projesi Şelale Park'ın ihalesi gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen ihalede toplam 4 firmanın teklif verdiği belirtildi. Projenin ihale sonucu ile ilgili sürecin komisyonun değerlendirmesinin ardından tamamlanacağı ve kesin sonucun da bu değerlendirme neticesinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından hızla çalışmalara başlayacaklarını belirten ve projenin detayları hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 32 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek projede yapay şelalelerin yanı sıra sese duyarlı sensörlerle hareket eden su fıskiyelerinin de yer alacağını ve ziyaretçilere görsel şölen sunacağını belirtirken, aynı zamanda göletleri, patika yürüyüş yolları ve bin metrekare çim amfisi ile Serdivan Şelale Park'ın bölgeye yeni bir kimlik kazandıracağını söyledi.

Serdivan Şelale Park'ın, Yeni Üniversite Yolu üzerinde hayata geçirileceğini dile getiren Alemdar, tüm detayları ile en ince ayrıntısına kadar planlanarak hazırlanan projede; genişliği 11 metre, uzunluğu ise toplam 100 metreyi bulan 2 adet şelalenin yanı sıra bin metrekarelik kafeteryalı seyir terasının ve iki adet çay bahçesinin de vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

(BCT-Y)



30.07.2017 16:00:41 TSI

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