ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Serdivan Şelale Park'ın ihalesi gerçekleşti

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:59
Serdivan Şelale Park'ın ihalesi gerçekleşti
Serdivan Şelale Park'ın ihalesi gerçekleşti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi'nin yeni vizyon projesi Şelale Park'ın ihalesi gerçekleşti.
Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen ihalede toplam 4 firmanın teklif verdiği belirtildi. Projenin ihale sonucu ile ilgili sürecin komisyonun değerlendirmesinin ardından tamamlanacağı ve kesin sonucun da bu değerlendirme neticesinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından hızla çalışmalara başlayacaklarını belirten ve projenin detayları hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 32 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek projede yapay şelalelerin yanı sıra sese duyarlı sensörlerle hareket eden su fıskiyelerinin de yer alacağını ve ziyaretçilere görsel şölen sunacağını belirtirken, aynı zamanda göletleri, patika yürüyüş yolları ve bin metrekare çim amfisi ile Serdivan Şelale Park'ın bölgeye yeni bir kimlik kazandıracağını söyledi.
Serdivan Şelale Park'ın, Yeni Üniversite Yolu üzerinde hayata geçirileceğini dile getiren Alemdar, tüm detayları ile en ince ayrıntısına kadar planlanarak hazırlanan projede; genişliği 11 metre, uzunluğu ise toplam 100 metreyi bulan 2 adet şelalenin yanı sıra bin metrekarelik kafeteryalı seyir terasının ve iki adet çay bahçesinin de vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.
(BCT-Y)

30.07.2017 16:00:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kazımpaşa Caddesi girişi asfaltlandı
YEREL

KAZIMPAŞA CADDESİ GİRİŞİ ASFALTLANDI
TOPÇA Kavşağı ihaleye çıkıyor
YEREL

TOPÇA KAVŞAĞI İHALEYE ÇIKIYOR
51 günde 639 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL

51 GÜNDE 639 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI
Sıcaktan bunalan inekler kendilerini göletin serin sularına bıraktı
YEREL

SICAKTAN BUNALAN İNEKLER KENDİLERİNİ GÖLETİN SERİN SULARINA BIRAKTI
Sapanca'da yeni arıtma tesisi yükseliyor
YEREL

SAPANCA'DA YENİ ARITMA TESİSİ YÜKSELİYOR
Sakarya TEKNOKENT ihracat hedefliyor
YEREL

SAKARYA TEKNOKENT İHRACAT HEDEFLİYOR
Akyazı'da altyapı çalışmaları devam ediyor
YEREL

AKYAZI'DA ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR