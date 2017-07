YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Taşçı'dan yabancı sporculara görev

SAMSUN (İHA) - Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları boyunca her akşam Atakum ilçesinde buluşan sporcular ve milli takımların yöneticileri ile vedalaşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Ülkenizde, ilçemizin güzelliklerini anlatın. Siz artık bizim turizm tanıtım elçilerimizsiniz" dedi.

Dünya spor kamuoyunun gözünü Samsun'a çeviren ve bu yıl 23'cüsü Samsun'da düzenlenen Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatlarında, sporcu ve teknik heyetlerin tercihi Atakum ilçesi oldu. Her akşam Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de buluşan sporcular, bir araya geldikleri Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile vedalaştılar.



Turizm cazibe merkezi

Atakum ilçesinin, Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatlarına katılan sporcuların buluşma noktası haline geldiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçeye hayranlıklarını dile getiren sporculardan, ülkelerine döndüklerinde, Atakum ilçesinin tanıtımını yapmalarını istedi. Atakum ilçesinin, turizm cazibe merkezi haline gelmesi için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Taşçı, "Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, ilçemiz adına önemli bir turizm adımı oldu. Olimpiyatlara katılan sporcular, her akşam Atakum Belediyesi Yalı Kafe başta olmak üzere, ilçemizin tüm güzelliklerini gördü. Atakum İlçesinin turizm cazibe merkezi haline gelmesi için çalışıyoruz. Olimpiyatlar, bu çalışmalarımıza daha da güç kattı" dedi.



Sporcuların 'Atakum' hayranlığı

Sporcular ve milli takımların yöneticileri, olimpiyat süresince Atakum İlçesini bol bol gezme imkanı bulduklarını söyleyerek, Türkiye'de tatil planı yapanlara mutlaka tavsiye edeceklerini belirttiler. Başkan Taşçı ve sporcular bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

