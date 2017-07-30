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MHP İl Başkanı Maşalacı güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Olağan Genel Kurul'da tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda MHP İl Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede iki adayın listesi yarışırken mevcut Başkan Hacı İbrahim Maşalacı, delegelerin 313 oyunu alırken, diğer aday Faruk Dikel ise 54 oy alabildi. 420 kişilik delegenin katılım sağladığı genel kurulda 15 oy ise geçersiz sayıldı. Bu seçimle birlikte mevcut Başkan Hacı İbrahim Maşalacı, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Milliyetçi-Ülkücü hareket içerisinde küskünlüklerin, kırgınlıkların olabileceğini fakat birliğe kimsenin zarar veremeyeceğini söyleyen MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, "Ülküdaşlık hukukumuzu kimse zedeleyemeyecektir. Dost düşman bunu böyle bilmelidir. Söylediklerim biliyorum ki, sizlerinde gönüllerinden geçendir. Ben gönülden geçene konuşurum, gönüle göre konuşmamayı bana ülkücü hareket öğretmiştir" dedi.

Türkiye'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Maşalacı, "Bir yanda bütün dünya geçmişte olduğu gibi bu günde Türk Milletini Yok etmek için her çabayı sarf ederken, içerde de insan kılığına bürünmüş hainler ülkemizi ele geçirmek için ellerinden gelen her türlü melaneti yapmaktadır. Biz, birçok büyük ve önemli sorun ile aynı anda mücadele etmesi gereken bir ülkeyiz" diye konuştu.

Kongrenin Divan Başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan yaptı.

(Vİ-Y)



30.07.2017 16:07:19 TSI

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