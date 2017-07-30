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Başkan Ataç'a 'Teşekkür' plaketi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a briç sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Eskişehir Briç Spor Kulüp Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Özçelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), spor salonunda düzenlenen briç müsabakalarına verdiği desteklerden dolayı, Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Müsabakalar hakkında bilgi veren Özçelik, "80 Takımı ve yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla Türkiye Kulüpler Şampiyonası oynanıyor. Eskişehir'de 6 gün oynanacak ve burada şampiyon olanlar Avrupa'da kulüpler şampiyonasına katılarak Türkiye'yi temsil edecek. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a bugüne kadar briç sporuna verdiği desteklerden dolayı bir plaket takdim ettik. Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise "Belediye olarak amatör spora olduğu gibi diğer kulüplere de bugüne kadar destek verdik ve bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Bugün burada güzel müsabakalar var. Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.

(BRK-AS-Y)



30.07.2017 16:08:39 TSI

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