ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Ataç'a 'Teşekkür' plaketi

30 Temmuz 2017 Pazar, 16:07
Başkan Ataç'a 'Teşekkür' plaketi
Başkan Ataç'a 'Teşekkür' plaketi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a briç sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.
Eskişehir Briç Spor Kulüp Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Özçelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), spor salonunda düzenlenen briç müsabakalarına verdiği desteklerden dolayı, Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim etti.
Müsabakalar hakkında bilgi veren Özçelik, "80 Takımı ve yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla Türkiye Kulüpler Şampiyonası oynanıyor. Eskişehir'de 6 gün oynanacak ve burada şampiyon olanlar Avrupa'da kulüpler şampiyonasına katılarak Türkiye'yi temsil edecek. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a bugüne kadar briç sporuna verdiği desteklerden dolayı bir plaket takdim ettik. Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise "Belediye olarak amatör spora olduğu gibi diğer kulüplere de bugüne kadar destek verdik ve bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Bugün burada güzel müsabakalar var. Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.
(BRK-AS-Y)

30.07.2017 16:08:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Ataç'tan kınalı kuzulara ziyaret
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'TAN KINALI KUZULARA ZİYARET
Koca Çınar Yaşam Merkezi yaşlılar için umut oldu
YEREL

KOCA ÇINAR YAŞAM MERKEZİ YAŞLILAR İÇİN UMUT OLDU
Es Ağrılılar Derneği Başkanı Karaca, Büyükerşen'e yapılan saldırıyı kınadı
YEREL

ES AĞRILILAR DERNEĞİ BAŞKANI KARACA, BÜYÜKERŞEN'E YAPILAN SALDIRIYI KINADI
Eskişehirliler çayın aşamalarını öğrendi
YEREL

ESKİŞEHİRLİLER ÇAYIN AŞAMALARINI ÖĞRENDİ
Erkek kuaförlerinde yüz maskesi akımı başladı
YEREL

ERKEK KUAFÖRLERİNDE YÜZ MASKESİ AKIMI BAŞLADI
Başkan Ataç, saldırını kınadı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ, SALDIRINI KINADI
9 yaşındaki Akordeoncu Alex'ten sokak resitali
YEREL

9 YAŞINDAKİ AKORDEONCU ALEX'TEN SOKAK RESİTALİ
Esstore yeni sezon ürünleri tanıtmak için stant açtı
YEREL

ESSTORE YENİ SEZON ÜRÜNLERİ TANITMAK İÇİN STANT AÇTI
Bıçakçılarda bayram hareketliği başladı
YEREL

BIÇAKÇILARDA BAYRAM HAREKETLİĞİ BAŞLADI
Rektör Gündoğan, Büyükerşen'e yapılan saldırıyı kınadı
YEREL

REKTÖR GÜNDOĞAN, BÜYÜKERŞEN'E YAPILAN SALDIRIYI KINADI
Büyükerşen'e yapılan saldırıya AK Parti'den kınama geldi
YEREL

BÜYÜKERŞEN'E YAPILAN SALDIRIYA AK PARTİ'DEN KINAMA GELDİ
Başkan Kalın, hacı adayların uğurlama duasına katıldı
YEREL

BAŞKAN KALIN, HACI ADAYLARIN UĞURLAMA DUASINA KATILDI
Başkan Kalın'dan asker adaylarına anlamlı hediye
YEREL

BAŞKAN KALIN'DAN ASKER ADAYLARINA ANLAMLI HEDİYE
Kırka'da Maden Lisesi çalışmaları başladı
YEREL

KIRKA'DA MADEN LİSESİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kırka'da Maden Lisesi çalışmaları başladı
YEREL

KIRKA'DA MADEN LİSESİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Camın güzelliğine turistler hayran kalıyor
YEREL

CAMIN GÜZELLİĞİNE TURİSTLER HAYRAN KALIYOR
Kireç çözücüyü içen vatandaş hastanelik oldu
YEREL

KİREÇ ÇÖZÜCÜYÜ İÇEN VATANDAŞ HASTANELİK OLDU
Eskişehir'e kick boks'ta 2 gümüş madalya
YEREL

ESKİŞEHİR'E KİCK BOKS'TA 2 GÜMÜŞ MADALYA
'Beton Adamlar'ın sağlık sponsoru bu yıl da Özel Ümit Hastaneleri
YEREL

'BETON ADAMLAR'IN SAĞLIK SPONSORU BU YIL DA ÖZEL ÜMİT HASTANELERİ