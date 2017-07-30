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Dündar, yatırımları değerlendirdi



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Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, kente yapılan yatırımların Mardinlilerin takdirini topladığını belirterek, kayyum olarak göreve gelen yöneticilerin kentin geleceğine yönelik büyük hizmetler yaptıklarını ifade etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, kente yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kent merkezi ve ilçelerinde yerel hizmetlerin takdire şayan olduğunu anlatan Dündar, "Kayyum belediyelerimizin hükümetle el ele verip il ve ilçelerimize yapmış oldukları hizmet ve yeniliklerin halkımız tarafından çok olumlu karşılandığını görmek gurur vericidir. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görev yapan Vali Mustafa Yaman ile ilçe belediyelerine kayyum olarak görevlendirilen ilçe kaymakamları Mardin'in bu gününü ve geleceğinin şekillenmesinde büyük emek sarf etmekteler. Bizler de Mardin'in önünü açacak her türlü plan ve projelerin kabulünde yardımlarımızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz" dedi.

Mardin'in günden güne artan trafik problemlerini büyük ölçüde rahatlatacak olan 'battı-çıktı' projesinin ilk ayağının başlatıldığını belirten Dündar, "Kızıltepe kavşağında başlatılan battı-çıktı projesi, trafiğin son derece sıkışık olduğu, hem araç sahiplerinin hem de yayaların büyük ölçüde sıkıntı yaşadığı bir bölgedir. İnşallah tamamlandıktan sonra oranın çehresinin değişeceği gibi trafikte de önemli bir rahatlama olacaktır. En kısa zamanda bitirilmesi düşünülen battı-çıktı projelerinin yapımları süresince vatandaşlarımızdan sabır göstermelerini rica ediyoruz. Kentimizin hak ettiği yere gelmesi adına 'yol medeniyettir' diyerek inşallah 450 kilometre statik asfalt çalışmasıyla tüm kırsal mahallerimizin yolları tamamlanacaktır. Derik ilçesinde startı verilen meyve ve zeytin sulama kanalları sayesinde çiftçilerimizin yüzü daha da gülecek. Özellikle Derik ile özdeşleşen zeytinin daha verimli bir şekilde hem iç piyasa da hem de dış piyasadaki pazarını daha da belirginleştirmek adına yapılan bu tür projelerin devamı diğer kırsallarımız için de devam edecek" diye konuştu.



"Halkın ödediği vergi tekrar halka dönüyor"

Kente 40 adet oyun parkı yapılmasının hedeflendiğine dikkat çeken Dündar, "Kayyum belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde zaten 32 adet park tamamlanarak çocuklarımıza kazandırılmıştı. İnşallah yılsonuna kadar 40 adet park tamamlanmış olacak. Bu parkların arasında neredeyse yapımı tamamlanan bir engelli parkı da bulunuyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimlerini en faydalı bir şekilde tamamlamaları ve internet ortamlarından bir nebzede olsa kurtulmaları açısından bu parklar çok önemlidir" ifadelerinde bulundu.

Kentte doğalgaz hat döşeme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Dündar, şunları kaydetti:

"İnşallah doğal gaz çalışmalarının yüklenici firma tarafından özellikle Yenişehir'de yılsonuna kadar tamamlanmasının planlanıyor. Yenişehir kesimin yılsonunda kullanacağı doğal gaz şimdiden hayırlı olsun. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin koordineli bir şekilde yürütecekleri çalışmalarla 300 köyümüze taziye evi açılacaktır. Yıllardır bölgemizin kanayan yarası terör nedeniyle halkımız çok sıkıntılar, çileler çekti. Hamdolsun rabbime AK Parti hükümetleri sayesinde artık milletimiz daha rahat nefes almaya başladı. Artık vatandaşımız yatırımları kendi mahallesinde, sokağında görmeye başladı. Umutların arttığı günümüzde inşallah el ele vererek daha güzel günlere ulaşacağız."

(BS-MP-Y)



30.07.2017 16:10:15 TSI

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