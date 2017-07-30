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Vali Demirtaş'tan ALS hastası Yasin Asma'ya doğum günü sürprizi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, ALS hastası Yasin Asma'yı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

5 yıl önce Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Yasin Asma'nın doğum günü nedeniyle Vali Demirtaş, Adana Milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Tamer Dağlı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile birlikte evinde ziyaret ederek doğum gününü kutlayarak moral verdi.

Mutluluğu gözlerinden okunan Yasin Asma, duygularını gözlerini hareket ettirdiği alfabetik tablo yardımı ile belirterek, Vali Mahmut Demirtaş'a ve beraberindekilere teşekkür ederek, çok duygulandığını ve hastalık süresince hiç bu kadar mutluluk yaşamadığını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş ise, ALS hastası Yasin Asma'yı hiç yalnız bırakmayacaklarını, gerek tedavi konusunda gerekse moral açısından daima yanında olacaklarını ifade etti.

(UMT-Y)



30.07.2017 16:20:00 TSI

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