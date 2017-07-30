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Başkan Ataç'tan kınalı kuzulara ziyaret

30 Temmuz 2017 Pazar, 16:22
Başkan Ataç'tan kınalı kuzulara ziyaret
Başkan Ataç'tan kınalı kuzulara ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, memleketleri Kırka'dan vatani görevlerini yapmak üzere ayrılacak gençleri evinde ziyaret ederek, hayırlı teskereler diledi.
Kırka'da ikamet eden ve 97/3 celp döneminde askerlik görevlerini yerine getirmek üzere memleketlerinden ayrılacak olan Furkan Özmutlu, Bora Şen ve Ferhat Alantaş isimli gençleri evlerinde ziyaret eden Başkan Ataç, askerlerimizin ailelerine de sabırlar diledi. Askere gidecek gençlerin, sağ salim dönmelerini temenni eden Ataç, "Askerlerimiz olmasa biz burada rahat biçimde yaşayamayız. Askerlik bir nöbet değişimidir. Dün bizler bu nöbeti tuttuk; şimdi de sevgili gençlerimiz vatan nöbeti tutacaklar. Umuyorum ki kazasız belasız, sağ salim şekilde vatan borçlarını ödeyip dönecekler" diye konuştu.
Başkan Ataç, daha sonra askere gidecek gençlerin boynuna Türk bayrağı işlemeli asker tülbentlerini bağladı. Duygusal anların yaşandığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren asker aileleri de Başkan Ataç'a teşekkür etti.
(BRK-SÜ-Y)

30.07.2017 16:24:43 TSI
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