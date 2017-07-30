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TOPÇA Kavşağı ihaleye çıkıyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından şehre müjdesi verilen 12 yeni ulaşım projesinden biri olan Topça Kavşağı'nda ihale tarihi belli oldu. Şehir merkezi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Topça Kavşa Projesi için 22 Ağustos Salı günü ihaleye çıkılacağını aktaran Başkan Toçoğlu, yeni yatırımın şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ulaşım projelerini kamuoyuna açıklamalarının ardından çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını vurgulayan Başkan Toçoğlu, "Tepekum ve Kuyudibi arasında açacağımız 4 kilometrelik yeni bulvarın 3. etabında çalışmalarımızı tamamladık. Hızırilyas ve 32 Evler arasında şehre yeni giriş kapısını kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni stadyumu çevreleyecek yollarda çalışmalarımıza başladık. Yavuz Selim Caddesi'nde de çalışmalarımız devam ediyor. ADA AVM bölgesindeki üst geçit projemizde de inşa çalışmaları sürüyor. Yazlık Kavşağı projemizin ihalesini kısa bir süre önce gerçekleştirdik. İnşallah açıkladığımız diğer dev projelerde de çalışmalarımıza kısa süre içerisinde başlayacağız" dedi.

TOPÇA Kavşağı'nın 12 proje arasında yer alan önemli projelerden birisi olduğunun altını çizen Başkan Toçoğlu, "Bu projemizle ilgili çalışmalarımıza başlamış, Karayolları Genel Müdürlüğümüze projemizi sunmuştuk. Kendileri projeyi kabul ettiler. Bölge Müdürlüğümüz de ihale yetkisini aldı. İnşallah 22 Ağustos Salı günü TOPÇA Kavşağı projesi ihaleye çıkacak. İhalenin ardından gerçekleştirilerek çalışmalar neticesinde şehrin önemli giriş noktalarından birisinde trafik çok daha güvenli ve rahat hale gelecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Bölge Müdürlüğümüze, Sayın Milletvekillerimize projemize sundukları destek için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

(BCT-Y)



30.07.2017 16:25:38 TSI

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