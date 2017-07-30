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Trabzon İŞKUR'un Türkiye'de ilk örnek projesi



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TRABZON (İHA) - Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği, 88 işyerini bünyesinde barındıran ve yaklaşık 5 bin personeliyle milyon dolarlık ihracatla ekonomiye katkı sağlayan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet verecek olan İŞKUR irtibat noktası, 31 Temmuz günü faaliyete başlıyor.

Türkiye'de bir ilk olan İŞKUR Organize Sanayii Bölgesi İrtibat Noktası hakkında bilgi veren Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin , 31 Temmuz günü faaliyete başlayacak olan irtibat noktası ile hedef odaklı ve çok daha profesyonel bir anlayışla çalışacaklarını belirtti.

Zengin,"bu bağlamda da işverenlerimizin ve çalışan personelimizin sorunlarını bire bir faaliyet sahasında görüşerek ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları sonrasında ilan ettiği Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında hizmete sunduğumuz İrtibat Noktası ile birlikte görevli İş ve Meslek Danışmanlarımız aracılığıyla OSB'deki firmalara daha hızlı ve etkin ziyaretler gerçekleştirilecek. İşverenlere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, açık iş talepleri, işveren teşvikleri, işbaşı eğitim programları, işgücü eğitim kursları, kısa çalışma ödeneği, işverenlerin yasal sorumlulukları gibi faaliyetlerde bilgi vermek ve yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi içinde ya da dışında kurum hizmetlerinden faydalanmak isteyen iş arayanların iş başvurularını almak, işe yönlendirmek, işsizlik ödeneği başvurularını almak, iş arama becerileri eğitimi vermek, özgeçmiş hazırlamak, işgücü eğitim programları ve girişimcilik eğitim programları gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Zengin, İŞKUR irtibat noktasında hafta içi her gün 08:00 - 17:00 saatleri arasında Arsin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

(BK-Y)



30.07.2017 16:33:41 TSI

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