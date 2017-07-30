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Boğulmaktan son anda kurtarıldı



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşayan kadın, son anda kurtarıdı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Çuhallı plajında serinlemek için denize giren V.S.G. isimli kadın, dalgaların arasında kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaran tarafından sudan çıkarılan kadın, 112 acil servis tarafından Akçakoca Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yapılan sağlık müdahalesinin ardından Güngör'ün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

(TT-RFK-Y)



30.07.2017 16:47:19 TSI

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