'Karacadağ Şiir Akşamları' etkinliği gelenekselleşiyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da daha önce bir kez yapılan "Karacadağ Şiir Akşamları" etkinliğinin her yıl düzenli olarak yapılması için Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret eden Türkiye Yazarlar Birliği Derneğine (DYBD) Vali Güzeloğlu'dan olumlu yanıt geldi.

DYBD Başkanı Fatma Öztürk Aydın, yönetim kurulu üyeleri Araştırmacı Yazar İbrahim Evirgen, Şair ve Yazar Süleyman Aydın ile birlikte Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında Vali Güzeloğlu'na bilgi veren DYBD Başkanı Fatma Öztürk Aydın, "Daha önce bir kez yapılan "Karacadağ Şiir Akşamları" etkinliğinin gelenekselleştirilerek her yıl yapılmasını sayın valimizden rica ettik. Ayrıca sayın valimizin Kocaeli'de görev yaptığı sırada büyük bir kitap fuarının açılmasına öncülük ettiğini biliyoruz. Böylesine muhteşem bir kitap fuarının Diyarbakır'da açılmasının kentimize büyük bir katma değer katacağını belirttik" dedi.



Vali Güzeloğlu'dan olumlu yanıt

Vali Güzeloğlu da kültür ve sanat ile ilgili projelerin her zaman faydalı ve önemli olduğunu belirterek, "Karacadağ Şiir Akşamları" etkinliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile görüşerek projenin hayata geçirilebileceğini ifade etti.

DYBD Başkan ve üyeleri de samimi ve sıcak bir ortamda geçen görüşme için Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

