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Haçkalı Hoca Baba'yı Anma Etkinlikleri

- Bu yıl 22'ncisi düzenlenen anma etkinliğine yoğun katılım oldu



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Düzköy Belediyesi ve Düzköy Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği "Haçkalı Hoca Baba'yı Anma Etkinliği" Düzköy ilçesinin Haçka Yaylası'nda gerçekleştirildi. Bu yıl 22'ncisi düzenlenen anma merasiminin ilk etabı Haçkalı Hoca Camisi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte cami içi programında Kur'an tilaveti ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Cami içi programın ardından ise camii dışı programa start verildi.

Haçka Yaylası'ndaki programda katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Haçkalı Hoca Baba Hazretlerinin manevi huzurunda bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Trabzon'un nüfusa oranla Türkiye'de en çok hafız yetiştiren kent olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, Düzköy ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kursu yapılmakta olduğunu ifade ederken, "Trabzon'daki Kur'an kurslarımıza memleketimizin her tarafından evlatlarımızı kabul etmekteyiz. Ama ben buradaki kardeşlerime önemli bir hususu arz etmek istiyorum: Bizim evlatlarımız, yani bu köylerin, bu mahallelerin, bu beldelerin evlatları muhakkak Kur'an kurslarımıza gönderilmeliler. Geleceğimizin, dinimizin, mukaddesatımızın öğrenilmesi ve öğretilmesinin teminatı çocuklarımızın Kur'an kurslarına muhakkak gönderilmesidir. Dinimizin en iyi şekilde öğrenilmesidir. Kimsesizlerin kimsesi olan, zulümleri ortadan kaldıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığı hürriyet ortamından istifade edelim" dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ise konuşmasında doğal mirasın korunmasına dikkat çekerken, "Anma şenliklerinin 22'incisinde burada olmaktan son derece mutluyum. Burası çok güzel bir yer. Bu kadar güzel yerler nadir bulunur. Buranın bir de manevi havası var. Muhakkak burayı koruyalım. Cenab-ı Allah'ın (c.c.) bize verdiği nimetleri tasarruflu kullanalım" diye konuştu.

Düzköy Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç'da katılımcılara teşekkür ederken, "Bütün evliyalar ve yüksek âlimler ilimleri ile kemalleri ile ve hakikati gösteren yaşantıları ile Kur'an'ın Allah'ın (c.c.) kitabı olduğuna delildir. Bu münasebetle ilçemizle özdeşleşmiş, manevi ikliminde yaşadığımız Haçkalı Hoca Baba'yı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Haçkalı Hoca Baba Anma Etkinlikleri için Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Haçka Yaylası'na 40 otobüs ile taşımacılık yaptı. Etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara 3 bin kişilik etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı etkinlik alanındaki gösterisi ile katılımcılara heyecan ve duygu dolu anlar yaşattı.

(BK-Y)



30.07.2017 17:05:41 TSI

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