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Gençlik Turnuvalarında şampiyonlar belli oldu

30 Temmuz 2017 Pazar, 17:15
Gençlik Turnuvalarında şampiyonlar belli oldu
Gençlik Turnuvalarında şampiyonlar belli oldu

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Gençlik Turnuvaları kapsamında Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu Turnuvalarında şampiyonlar belli oldu.
Bozüyük Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl yapılan ve yoğun ilgi gören Gençlik Turnuvaları, bu yıl da yoğun ilgi gördü. 4 Eylül Basketbol Sahalarında yapılan ve heyecanlı maçlara sahne olan Plaj Voleybolu ile Sokak Basketbolu Turnuvaları, 3 gün boyunca süren maçların ardından sona erdi. Büyük erkekler kategorisinde 16 takım, büyük kadınlar kategorisinde 8 takım, yıldız kızlar kategorisinde 6 takım olmak üzere toplam 30 takımın mücadele ettiği Plaj Voleybolu Turnuvası'nda kategori şampiyonları belli oldu. Büyükler kategorisinde 8 takım, gençler kategorisinde 6 takım, kızlar kategorisinde 4 takım ve yıldızlar kategorisinde 2 takım olmak üzere toplam 20 takımın mücadele ettiği Sokak Basketbolu Turnuvasında da kategorilere göre 3 şampiyon belirlendi. Her iki turnuvanın da şampiyonlarına ödüllerinin takdim edileceği ödül töreni ise 4 Ağustos 2017 Cuma günü akşamı yapılacak.
Gençlik Turnuvaları kapsamında düzenlenen Plaj Futbolu Turnuvası ise 31 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçlar ile başlayacak. Tüm sporseverlerin davetli olduğu Plaj Futbolu Turnuvası da 4 Eylül Basketbol Sahalarında yapılacak.
(FSİ-SO-Y)

30.07.2017 17:17:13 TSI
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