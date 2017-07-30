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Barınaktaki hayvanları serinleten etkinlik

30 Temmuz 2017 Pazar, 17:22
Barınaktaki hayvanları serinleten etkinlik
Barınaktaki hayvanları serinleten etkinlik

(Fotoğraflı)

Önder Aydın
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ndeki hayvanları serinleten bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 300 hayvan hijyen içerisinde temizlendi ve serinliğin keyfini yaşadı.
Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler ve heyeti, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezdeki hayvanları yıkadı. Yaklaşık 300 hayvan, sıcakların arttığı bu yaz günlerinde serinliğin keyfini doyasıya yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, etkinlik sonrasında açıklamalarda bulundu. Hayvanseverlerle işbirliği içerisinde etkinlik düzenlemekten duydukları mutluluğu ifade eden Akbaş, "Biz, her zaman Hayvanları Koruma Derneği ve hayvan koruma görevlilerimizle ortak hareket ediyoruz. Onları da bu işin paydaşı olarak görüyoruz. Birçok konuda fikirlerine başvuruyoruz. Amacımız Allah'ın sessiz kullarım dediği hayvanların refahını oluşturmak ve onların burada rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Bu doğrultuda HAKDEM yetkilileriyle sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de böyle bir etkinlik gerçekleştirmeyi planladık. Merkezimizde yaklaşık 300 tane hayvan var. Tamamını yıkayıp serinleteceğiz. Onların da serinlemeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu etkinlikte bizlere yardımcı oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde önemli mesafe kat ettiklerini belirten Akbaş, "Röntgen cihazımızın ihalesi bitti, önümüzdeki günlerde kurulumu yapılacak. Kurulumun ardından birçok ameliyatı burada gerçekleştirebileceğiz. Bunun yanı sıra felçli hayvan bölümümüzü de tamamladık. Bu mesafeyi kat etmemizde bizlere yardımcı olan ve desteklerini bizden esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. İnşallah barınağımız çok daha iyi yerlerde olacak" diye konuştu.
HAKDEM Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler de, "Büyükşehir belediyemizin tahsis ettiği araçla bakımevine geldik. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Buradaki görevliler işbirliğiyle kafeslerden hayvanları çıkartıp, Sağlık İşleri Daire Başkanımız Talip Akbaş'la birlikte, dostlarımızı yıkayıp serinletiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu işi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gönülden yapılan bu işler dolayısıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na, veteriner hekimlere ve görevlilere teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra yeni gelen projeler için de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(ÖND-Y)

30.07.2017 17:24:26 TSI
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