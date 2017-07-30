Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti.
Zonguldak'ta sıcak hava ve nem etkisini göstermeye devam ediyor. Kent merkezinde etkili olan sıcak hava nedeniyle plajlar doldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren plaja akın eden ziyaretçiler sıcak havada serinlemek için denize girerek serinlemeye çalıştı. Hafta sonu olması ve havanında sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkarttı.
(SÖ-SÖ-Y)
30.07.2017 17:31:44 TSI
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