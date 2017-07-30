Kazımpaşa Caddesi girişi asfaltlandı
(Fotoğraflı)
SAKARYA (İHA) - Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Caddesinin girişi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt serim işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından trafiğe açıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ)'nin Serdivan içmesuyu ve yağmursuyu projesi kapsamında Arabacıalanı Mahallesi Kazımpaşa Caddesi girişinde sürdürdüğü çalışmalar tamamlandı. Bölgede yeni içmesuyu hattı ve yağmursuyu hattı inşa edildi. Çalışmaların tamamlandığı bölgede ise Büyükşehir Belediyesi asfalt serim işlemlerini gerçekleştirdi. Tamamlanan çalışmaların ardından arter araç trafiğine açıldı. Vatandaşlar yolun trafiğe açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışma için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
(RŞ-RFK-Y)
30.07.2017 17:35:21 TSI
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