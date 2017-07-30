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Başkan Bakıcı yol çalışmalarını yerinde inceledi

30 Temmuz 2017 Pazar, 17:47
Başkan Bakıcı yol çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Bakıcı yol çalışmalarını yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçe genelinde başlatılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Yaşar Doğu Caddesi'nde başlatılan revize çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tarafından, mevcut eski asfalt sökülüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ile birlikte çalışma alanına gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, çalışanlara kolaylıklar dileyerek projenin uygulanması hakkında ekiplerden bilgi aldı. Yaşar Doğu Caddesi'nin 4 Eylül Mahallesi'nin en yoğun olarak kullanılan caddelerinden biri olduğunu belirten Başkan Bakıcı; "4 Eylül Mahallemizde başlattığımız asfalt yenileme ve revize çalışmalarını tamamladığımızda Yaşar Doğu Caddemiz ilçemiz için önemli bir prestij caddesi olacak. Güçlü bir Bozüyük için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" dedi.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı daha sonra mahalle sakinleri ile görüşerek, vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinledi. Vatandaşlar başlatılan revize ve asfalt yenileme çalışmaları için duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler. Bir sitenin bahçesinde apartman sakinleri ile birlikte sohbet eden Başkan Bakıcı, burada çocuklara oyuncak hediye etti.
(FSİ-AS-Y)

30.07.2017 17:48:53 TSI
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