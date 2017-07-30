YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kazımkarabekir mahallesinde kat karşılığı ihale ile 3 blokda 183 DAİRE YAPTIRILACAK

Kazımkarabekir mahallesinde kat karşılığı ihale ile 3 blokda 183 DAİRE YAPTIRILACAK



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi'nde toplam 3 bloktan oluşan 183 dairenin kat karşılığı ihalesi ile yaptırılacağını söyledi.

İlkinin 8 Ağustos 2017 günü yapılacak kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesi sonucu müteahhitler; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti. Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

(TB-Y



30.07.2017 18:29:28 TSI

NNNN

