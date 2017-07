YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ordu yayla şenliğinde coştu

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Çambaşı Yayla Şenlikleri'nin 16.'sı gerçekleştirildi.

29 Temmuz Cumartesi günü yöresel yarışmaların ve mahalli sanatçıların konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerin düzenlendiği şenliğin ikinci gününde vatandaşları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Türkiye'de denize en yakın kayak merkezinin inşa edildiği ilçeye müjdeler verirken, Çambaşı Yaylası'nın geçmişi ve geleceğiyle Karadeniz Bölgesi'nin en güzel cazibe merkezlerinden biri olacak yerleşim yerlerinin başında geleceğini söyledi.



"Kabadüz turizmin gözbebeği olacak"

Halk oyunları ve mehteran gösterisiyle başlayan şenlik programında konuşan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Havası temiz ve tabiatı yeşil ilçemizde, terletmeyen sıcaklık ve üşütmeyen bir serinlik var. Gerçekleştirdiğimiz Çambaşı Yayla Şenliği ile hem aramızdaki dostluk ve kardeşliği pekiştiriyor hem de ekmek derdine düşerek bu memleketten ayrılmak zorunda kalan gurbetteki hemşehrilerimizi belli günlerde de olsa burada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu nedenle geleneksel hâle getirdiğimiz şenliğimizi çok önemsiyoruz. Sizlerin gösterdiği ilgiyle birlikte her yıl daha da güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Kültürümüzü yaşatıyor birlik ve beraberliğimizi gelecek nesillere aktarıyoruz. Tanıtımlar sayesinde ilçemiz yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği olacak. Şenliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kabadüz İlçe Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ise, "Tüm dünya uluslarının bir araya gelmek için tarihsel bir nedeni var. Bu şenliğimizin amacı da tüm hemşehrilerimizle bir araya gelip hasret gidermek, gurbetteki kardeşlerimizin eş, dost ve akrabalarını ziyaret ederek ilçemizden mutlu olarak ayrılmasını sağlamak. Bu vesileyle güzel ilçemizde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde yayla faaliyetlerimiz olan tarım ve hayvancılığı korumak hepimizin görevi. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Enver Yılmaz'dan müjde

Çambaşı Yayla Şenliği'nin yaz döneminin bunaltıcı havasından kaçmak isteyenler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Enver Yılmaz, Çambaşı'nın geçmişi ve geleceğiyle bölgenin en güzel cazibe merkezlerinden biri olacak yerleşim yerlerinin başında geleceğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Önemli olan, Ordu'dan itibaren başladığımız yolun bir an evvel bitmesi. Bu yıl inşallah milletvekili arkadaşlarımız ve başta Metin Bey'in yakın takibiyle Turnalık- Ordu arasının asfaltına ilişkin son aşamaya geldik" şeklinde konuştu.



Kayak tesisi bu kış açılıyor

Çambaşı'nın kış döneminde farklı bir cazibe merkezi hâline getirilmesi kapsamında yapımına başlanan Çambaşı Kayak Tesisi hakkında da açıklama yapan Başkan Enver Yılmaz, "Bu bölgemizi kış döneminde farklı ve önemli bir cazibe merkezi hâline getirmek amacıyla kayak tesisimizi kurmuştuk. Geçen yıl yol bitmediği için tesisimizi açamadık, bu sene de açmayı düşünmüyorduk ancak gelen aşırı talep sonrası burada ekibimizi kurduk. Kayak ekibinin tamamını kendi bünyemize almak suretiyle inşallah Karadeniz Bölgemizde hatta Türkiye'de denize en yakın kayak merkezini Çambaşı'nda bu yıl itibarıyla karın yağmasıyla birlikte hizmete açmış olacağız. Burada üç yıldızlı otelle birlikte, şu anda iki tane dört yıldızlı otelin de Kültür Bakanlığı onayı çıktı. Gelecek yıl Çambaşı'nın yolu, kayak tesisi ve otelleriyle birlikte daha modern ve yaşanabilir olması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.



"Yol ve su sorunu çözülecek"

Başkan Yılmaz, "Çambaşı'nın etrafını çevreleyen 6.5 km'lik yolun tamamına da Ağustos ayının 20'sinden itibaren sıcak asfalt dökerek Kabadüzlü hemşehrilerimizi tozdan kurtaracağız. Suyumuz 40 metre yukarıdan Hollak Tepesi'nden buraya geliyor ve bu su, sadece Çambaşı'nın suyu olmakla kalmayacak Yokuşdibi'ne, Melet Irmağı'nın sol tarafında kalan Karaağaç, Kuylu, Harami, Gelinkaya ve Kabadüz'ün yüksek mahallelerini besleyecek. İhalesini yaptığımız ve çalışmalarının yarısına kadar geldiğimiz bu yatırımımız ile Kabadüz'de ve bu muhitte su sorununu çözmüş olacağız. Ordu ilimizin yüzde 95'inde su sorununa neşter vurmuş bir Büyükşehir Belediyesi hâline geldik" diye konuştu.



"Köy ve yayla evleri artık tek tip olacak"

Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda, tek tip ev uygulaması başlatacaklarını belirten Başkan Enver Yılmaz, "Evler ya taştan kaplama olacak ya da ahşabın bir cinsi olan kaplamadan yapılacak. Çambaşı'nda bundan sonra her isteyen, istediği yere istediği şekilde ev yapamayacak. Yaylalarımız ve köylerimizin tamamı için 14 çeşit ev belirledik. Ordu'muzun köyleri ve yaylaları için Büyükşehir Belediyemize gelerek arazisini gösteren herkese projesini biz veriyoruz ve sizler uyguluyorsunuz. Eskisi gibi çok katlı evleri sıvasız bırakma devri bitti. Köylerimiz ve mahallelerimizde tek tip cami uygulamasına da geçiyoruz. Ahşap dekorasyonlu, içi kolay ısıtılabilir ve modern camileri halkımızın hizmetine sunacağız. Evlerimizi el ele vererek ilimiz genelinde çok daha güzel bir görsele kavuşturalım" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, ilk gün yapılan yarışmalara katılan 30 buzağı, 5 kuzu, 20 bal, 72 peynir ve 4 çilek yarışmacı arasından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Dereceye giren yarışmacıların isimleri ise şöyle: Buzağı Güzellik Yarışması 1.si Ömer Yıldız, 2.si Hakan Günaydın, 3.sü Sabahattin Kuru. Kuzu Güzellik Yarışması 1.si Havva Aydoğan, 2.si Harun Karahasan ve 3.sü Mehmet Karahasan. En Güzel Peynir yarışması 1.si Yonca Karahasan, 2.si Yeliz Karasahan ve 3.sü Yasemin Arslan. En Güzel Bal Yarışması 1.si Zeynep Şener, 2.si Sündüz Karahasan ve 3.sü Nazlı Memiş. En Güzel Çilek Yraışması 1.si Adem Acar, 2.si Turgay Bıyık ve 3.sü Ali Bulut.

Fidan dikimi ve animasyon gösteriminin ardından konserlerle devam eden 16. Çambaşı Yayla Şenliği, Hülya Polat konseriyle sona erdi.

