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Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı ile Atatürk caddesi'nin kesişiminde meydana gelen kazada S.S. (38) yönetimindeki 07 ENC 13 plakalı otomobil ile M.B. (43) yönetimindeki 38 YP 589 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü M.B., hastane görevlilerin yardımıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(TB-Y



30.07.2017 18:55:25 TSI

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