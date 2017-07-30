YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü Türkiye'nin en başarılı 2. şubesi oldu

Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü Türkiye'nin en başarılı 2. şubesi oldu



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ülke genelinde başarı sıralamasında 2. sırada yer aldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları ile ülke genelinde nüfusu 1 milyondan fazla olan iller arasında yapılan başarı sıralamasında 2. sırada yer aldı.

Daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde ve sonrasında FETÖ terör örgütüyle ülke çapında en etkin mücadeleyi sürdüren iller arasında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü; 2016 yılında yapmış olduğu projeler kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce 1. lik ile ödüllendirilmişti.

(TB-Y



30.07.2017 19:03:49 TSI

NNNN

