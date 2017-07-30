İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol vatandaşlarla bir araya geldi
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KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol Garipçe mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Her hafta Cuma namazını farklı camide kılarak Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, vatandaşlarla sohbet edip belediyeden talepleri değerlendirerek en kısa sürede yerine getiriyor. Bu hafta da Garipçe mahallesinde Cuma namazını kılan Başkan Karayol, vatandaşlarla sohbet edip daha sonra Garipçe mezarlığında yapılan parke çalışmasını kontrol etti.
(TB-Y
30.07.2017 19:09:55 TSI
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