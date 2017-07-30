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Gökhan Karadeniz, BB. Erzurumspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı

30 Temmuz 2017 Pazar, 19:22
Gökhan Karadeniz, BB. Erzurumspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Gökhan Karadeniz, BB. Erzurumspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - PTT 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe sporu geçtiğimiz sezon süper lige taşıyan başarılı orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz'i mavi-beyazlı renklerine bağladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesislerinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, BB.Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, BB.Erzurumspor Transfer Komitesinin katıldığı imza töreninde Gökhan Deniz'i mavi-beyazlı renklere bağlayan iki yıllık sözleşme imzaladı.
BB. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, "Futbol kariyerinin başarılı ismi Gökhan Karadeniz'in büyük Erzurumspor Kulübü camiasına katılmaktan büyük onur duyduk, yeni kulübünde başarılar diliyorum."' dedi.
Futbol heyecanın yaşandığı Erzurum'a gelmekten mutluluk duyduğunu açıklayan Gökhan Karadeniz ise,"'İnşallah mavi-beyaz formamın hakkını Erzurumspor'un yeni sezondaki başarısı için vereceğim. Transfer sürecinde sıcak ilgilerini esirgemeyen Erzurumspor Kulübümüzün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi
(AA-AA-Y)

30.07.2017 19:25:01 TSI
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