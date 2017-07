YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kilis'te, Hanımeli Meslek Edindirme Merkezi törenle açıldı

Kilis'te, Hanımeli Meslek Edindirme Merkezi törenle açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Türk ve Suriyeli bayanlara yönelik faaliyet gösterecek olan Hanımeli Kadınlar Meslek Edindirme Merkezi törenle açıldı.

Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ evlerinde Kilis Belediyesinin öncülüğünde Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'nin desteğiyle Hanımeli Kadınlar Meslek Edindirme Merkezi açıldı.

Açılışta konuşma yapan Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Zeynep Gülgün Gündüz, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Ülkeme hizmet etmek için geldim. Kilis Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışma kararı aldık. İnşallah Kilis'te, bugünkü merkezin yanında başka ortak projelere de imza atacağız. Güzel ilimiz Kilis'te, sürekli, içten desteğinizle kurulan, Hanımeli Kadınlar Meslek Edindirme Merkezinin açılışına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Derneğimiz faaliyetlerine başladığında değerli olan her kurum gibi, bizi de harekete geçiren bir vizyon, bir hayal, bir amaç vardır. Bu amaç, bu hayal, her gün eğitim, herkes için fırsat, biz bununla yaşıyoruz, her gün bu bizim oksijenimiz, bu bize hayat veriyor. Biz bunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Her yerde eğitim bizim için çok önemlidir. Bizim hayatımızın, vücudumuzun kanıdır" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı konuşmada, Kilis'in 6 yıldır Suriyelilere yaptığı yardım ve iyilikler ile destan yazdığını ifade ederek, "Kilis kendi nüfusundan fazla Suriyeliyi ağırlayıp dünyada tek ildir. Dünya kurulduğu günden bu yana biz açıkça iddia ediyoruz ki, 'Dünyanın tek ili Kilis, insanlık konusunda, güzellik konusunda, fedakarlık konusunda, Kilis'in daha üstünde il tanımıyoruz. Onun içinde biz barışın ve umudun ana şehri Kilis'tir' Dünya insanlık tarihinin en büyük kültürel mirası, insan vicdanındaki iyilik duygusudur. Eğer insan vicdanındaki iyilik duygusunu, kaybederse, hayvandan daha aşağı oluyor. Suriye'de olduğu gibi, birbirini boğazlıyor. Adam geliyor, Allahu ekber diyerek, camiden çıkanı bombalıyor, kesiyor. Bu da insan ama adı insan, ama içindeki o vicdan iyilik duygusu ortaya çıktığı takdirde, Kilis gibi oluyor, kendi nüfusundan fazla misafire ev sahipliği yapmasına rağmen, barışı huzuru koruyor. Birlikte yaşam kültürü oluşturuyor. Onun için biz diyoruz ki, dünya insanlık tarihinin en büyük, kültürel mirası, insan vicdanındaki iyilik duygusunu ortaya çıkaran, yaşayan ve yaşatan Kilislilerdir, ben ondan dolayı tüm Kilislileri şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, sınırın öteki tarafında devam eden bir vahşet yaşandığını ifade ederek, "Bize gelenlere kucak açan, yardıma muhtaç olanlara sevgi, köprüsüyle, merhamet köprüsüyle, insanlık var olduğundan beri, doğuşumuzdan beri getirdiğimiz en büyük sevgi ve merhametle davranacağız. Bunu da bütün dünya görüyor, duyuyor, bir ensar şehir olduğumuz gibi, kendi içimizde de biz yoksulları, yardıma muhtaçları, koruyoruz, gözetiliyoruz" dedi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ise gerçekten, insanlık tarihi için çok özel, önemli farklı bir dönemden geçildiği bu zamanlarda, Kilis insanlığı, iyilik severliği, kardeşliğin misafir severliğin destanını yazdığını belirterek, "Bu destanı yazarken, yanımızda olan içinde insan sevgisi olan, bizim yaptığımız fedakarca çalışmalara ev sahipliğine destek çıkanlara teşekkür ediyorum. Elbette ki Kilis bu yükün altından tek başına kalkar, bugüne kadar kalktı, bunlar bizim için hanemizdeki evlatlarımızdan, büyüklerimizden farklı değil, bu kardeşlerimize biz elimizden geleni yapıyoruz, 6 yıldır, bu çalışmalarımıza samimiyetle duran tek gayesi insanlara, hizmet vermek onların dertlerini acılarını bir nebze olsun, hafifletmek isteyen, sivil toplum kuruluşlarımızı da her zaman yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

(MAD-SD-DK-Y)



30.07.2017 21:27:11 TSI

NNNN