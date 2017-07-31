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Gürpınar'da yeşillendirme çalışması

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 08:47
Gürpınar'da yeşillendirme çalışması
Gürpınar'da yeşillendirme çalışması

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından başlatılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında ilçedeki parklarda çiçek ekimi ve fidan dikimi sürüyor.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki parklarda yürüttüğü çalışmalar kapsamında 8 çeşit çiçek ekimi yapıldı. Ekipler, daha yeşil bir ilçe için parklarda çam fidanı dikimini de sürdürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçedeki park sayısını arttırmak ve yeni sosyal alanlar açmak için projeler geliştirdiklerini söyledi. Vatandaşların yeşille bütünleşen alanlarda daha iyi vakit geçirebileceğini vurgulayan Doğramacı, "Su şehri olan ilçemizi yeşille bütünleştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz, ilçede uygun görülen yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Projelerimizin hayata geçirilmesiyle ilçemiz hak ettiği vizyona ulaşacaktır. İnşallah Van'daki vatandaşlarımızın da güzel vakit geçirmek için gelebileceği daha yaşanabilir bir ilçe oluşturacağız" diye konuştu.
(MSA-Y)

31.07.2017 08:49:21 TSI
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