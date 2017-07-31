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Vali Aktaş, Huzurevini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Vali İlhami Aktaş Hacıbektaş ilçesinde bulunan Rıfat Kartal Huzurevini ailesi ile birlikte ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet eden Vali Aktaş, daha sonra istek ve arzuları dinledi, durumları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş "Huzurevinde kalan büyüklerimizi mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Sizler bizim annemiz, babamızsınız. Bizler de sizin birer evladınız sayılırız. Sizleri sevip, hürmet etmezsek sizlere olan görevimizi yerine getirmemiş oluruz. Sizlerin rahat bir hayat sürdürebilmeniz için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. (COŞ-SK)



31.07.2017 08:56:00 TSI

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