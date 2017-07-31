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Ambulans şoförlerine eğitim

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 08:54
Ambulans şoförlerine eğitim
Ambulans şoförlerine eğitim

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ambulans şoförlerine trafik kurallarına uymaları noktasında eğitim verildi.
Van Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 112 Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev yapan şoförlere trafikte ambulans kural ihlalleri konusunda eğitim verildi. Van Trafik Denetleme Şube 4. Sınıf Emniyet Müdürü Taner Emre'nin katılımıyla verilen eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdür Dr. Ergün Yanmaz, vatandaşlardan ambulans şoförlerinin kural ihlali yaptıklarına dair trafik denetleme müdürlüğüne e.mail üzerinden şikayetler aldıklarını belirtti. Yanmaz, bu amaçla Ambulans Servisi Başhekimliği Şube Müdürü Halis Gökyer koordinatörlüğünde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüyle iki gün olmak üzere ambulans şoförlerine trafik kazaları ile ilgili Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri arasında ayrıntılı bilgi ve eğitim verildiğini ifade etti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Taner Emre ise, ambulansların kural ihlalleri konusunda 112 Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev alan ambulans şoförlerine kural ihlalleri konusunda eğitim verildiğini kaydetti. Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrulusunda bu eğitimi 112 Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde ambulans şoförlerine verdiklerini dile getiren Emre, "Şoförlere ambulanslarda hasta taşımamalarına rağmen geçiş üstünlüklerini kullanıp, kural ihlali yapmamaları, trafik kazalarına sebebiyet vermemeleri gerekir" dedi.
(MSA-Y)

31.07.2017 08:56:43 TSI
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