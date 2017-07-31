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Çocuklarda balık tüketimine dikkat

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:36
Çocuklarda balık tüketimine dikkat
Çocuklarda balık tüketimine dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Çocuklarda da haftada en az 2 porsiyon Omega 3'ten zengin balık tüketiminin önerilmekte olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, tüketilmeyecek balık konusunda da uyarılarda bulundu.
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Köpek balığı, kiremit balığı, kılıç balığı ve kral uskumru gibi yüksek seviyede civa içeren büyük balıkların tüketimi önerilmez. Mezgit, levrek, dil, lagos, tekir, kayabalığı, kırlangıç, iskorpit, lüfer, barbunya, kefal ve kalkan gibi derin su balıklarının da hangi denizlerden (temiz/pis) avlandıkları bilinmediğinden daha nadir tercih edilmesi gerekenlerdendir. Haftada 170 g dan fazla da konserve ton balığı (tercihen light ton balığı) ve haftada 340 g dan fazla balık yenmemelidir. Balık 1-2 yaş için 30 g, 3-6 yaş arası için 45 g, 6 yaş ve üzeri için 60 g kadar yenebilmektedir. Somon, ringa balığı, hamsi, istavrit, palamut, alabalık, beyaz balık, sardalye, tirsi balığı ve karides gibi balıklar tercih edilebilir" dedi.
"Çiftlik balığı ile doğal ortamda yetişen balık nasıl ayırt edilebilir"
Çiftlik balıklarının aynı boy ve aynı gramajlarda olduğunu ifade eden Yıldırım, "Deniz balıklarında farklı boy ve ağırlıklar vardır. Doğal yolla avlanmış balıklar ölürken çırpınarak enerjilerini tüketmekte ve genellikle ölüm sertliğine ağızları açık ve vücutları eğik olarak girmektedir. Çiftlik balıklarında ise vücutları dik ve ağızları kapalı olmaktadır. Doğal balıklarda deniz/yosun kokusu daha fazla hissedilirken çiftlik balıklarında yemlerine katılan yağ içeriklerinden dolayı yağsı bir koku olmaktadır. Doğal balıkların midelerinde, başta kabuklu ve diğer balık parçaları görülmesine rağmen, çiftlik balıklarında verilen yemlerden ötürü tekdüzelik görünmektedir" diye konuştu.
Çiftlik balıklarında verilen yemlerin yağ içeriğinin yüksek olmasının, balıkların iç organlarının etrafında yağ birikmesi ve sarımsı renk değişikliklerine yol açtığını kaydeden Yıldırım, "Av yasağı dönemlerinden doğadan avlanmış balıklar daha az bulunurken, kültür balıkları 12 ay boyunca bulunabilmektedir. Çiftlik balığının kas yapısı daha yumuşak bir tekstüre sahiptir, doğada yetişen balık daha diri ve kaslıdır. Doğadaki balıkların renkleri genellikle doğal pigmentlerden oluşan plankton, balıklar, karides ve diğer kabuklulardan gelmektedir. Çiftlik balıklarındaki renklenme yem içindeki doğal ve yapay içerikli maddelerden gelmektedir" açıklamalarında bulundu.
(AA-AA-Y)

31.07.2017 09:38:28 TSI
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