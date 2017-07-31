Lapseki'de amatör balıkçılar için iskele yapılıyor
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde amatör balıkçılar için iskele yapım çalışmaları başladı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde amatör balıkçılar için iskele yapım çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "15 Temmuz Şehitler Parkı amfi tiyatronun arkasında Lapseki'de amatör olarak balıkçılık yapan vatandaşlarımız için iskele yapım çalışmalarına başladık. Artık oltacılarımız yeni yaptığımız iskelede sporlarını gerçekleştireceklerdir" dedi.
(GD)
31.07.2017 09:39:42 TSI
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